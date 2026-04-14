إلهام أبو الفتح
طه جبريل
خبير علاقات دولية يحذر من تصعيد إقليمي واسع: تهديد للأمن الغذائي والتكنولوجيا العالمية

إيران
محمود محسن

حذّر الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يقود إلى اضطرابات خطيرة تطال الاقتصاد العالمي، وليس فقط أسعار الطاقة. وأشار إلى أن أبرز المخاطر المحتملة تتمثل في تعطّل سلاسل إنتاج الأسمدة، مما قد يهدد الأمن الغذائي عالميًا، إضافة إلى اضطراب إمدادات غاز الهيليوم المستخدم في تبريد تقنيات متقدمة مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وقال رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه يستبعد نجاح أي مفاوضات أمريكية مع إيران، معتبرًا أن الفجوة بين الطرفين كبيرة، مرجحًا أن تُستخدم هذه التحركات لكسب الوقت في سياق الصراع الإقليمي.

وأضاف أن المنطقة تشهد صراع نفوذ طويل الأمد بين قوى إقليمية ودولية، قد ينعكس على شكل حرب استنزاف ممتدة، مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران وداعميها الدوليين، ما قد يرفع منسوب التوتر عالميًا بشكل كبير.

رامي عاشور الشرق الأوسط اضطرابات سلاسل إنتاج الأسمدة غاز

