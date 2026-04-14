وكالة الأنباء اللبنانية : انتهاء المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن انتهاء المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال العميد مروان شربل، وزير الداخلية اللبناني السابق، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليست سابقة في التاريخ، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت محطات تفاوضية متعددة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها لم تكن في السابق تجري "تحت الضغط أو تحت النار" كما هو الحال اليوم.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز هذه المحطات شملت هدنة عام 1949، ومفاوضات 17 أيار عام 1983، إضافة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2022، ومحادثات أمنية عام 2024 أسفرت عن وقف إطلاق النار، فضلًا عن تطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006، وتفاهم نيسان عام 1996، إلى جانب مفاوضات ترسيم الحدود البرية عام 2020 برعاية أمريكية وأممية.