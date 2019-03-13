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أخبار العالم

3 دول جديدة تنضم إلى الحظر على طائرات 737 ماكس

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:58 م
طائرة بيونج 737
طائرة بيونج 737
رويترز
قالت هيئات الطيران المدني في كل من جورجيا والهند وكندا اليوم الأربعاء إنها منعت مؤقتا الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس من الإقلاع أو الهبوط في مطاراتها المحلية بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية.

وقالت الهيئات إن جميع طائرات بوينج ماكس ستمنع من دخول المجال الجوي حتى تتلقى منظمات الطيران الدولية معلومات إضافية عن سبب تحطم الطائرة الإثيوبية.

وكانت طائرة من طراز بوينج ماكس 737 تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية قد سقطت، ما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

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