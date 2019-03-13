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ديني

خالد الجندى: ولاء الإخوان للمرشد وليس للنبي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:20 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحكم الاستباقي «التسرع في إصدار الأحكام» كان سبب مشكلة الأنبياء مع أقوامهم، نتيجة تراكم وتعود وتراث لديهم، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يصدر المستمع حكما مسبقا حتى يفهم ما يقوله المتحدث.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أن مشكلة الإخوان الإرهابيين أن ولاءَهم للمرشد وليس للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم.

وتابع: «أن الإسلام فيه فرق عديدة، شيعة وخوارج وقرامطة وباطنية وبهائية، مضيفًا: «هناك فئة من هذه الفئات يروا أنفسهم صح لكونهم يتعرضوا لضغوط وأحكام استباقية، والفارق بينهم وبين أهل السنة هو الأحكام الاستباقية، لكون أهل السنة لا يعطون القداسة والعصمة لأحد بعد النبي –صلى الله عليه وسلم-، فالبخاري هو أصدق كتاب بعد كتاب الله؛ لكننا لم نقل إنه مثل كتاب الله، فهو يقبل النقد ولا يوجد أحد فوق النقد حتى الإمام البخاري».

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