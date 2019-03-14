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برلمان

برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام وانتشار الأمراض بالشرقية

الخميس 14/مارس/2019 - 03:33 ص
النائب فايز أبو
النائب فايز أبو خضرة
القسم السياسي
تقدم النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى كل وزير الموارد المائية ووزير البيئة، بشأن إلقاء مخلفات تطهير الترع والمصارف على جانبي طريق دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأضاف "أبوخضرة"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن إلقاء هذه المخلفات تسبب انتشار الأمراض الخطيرة التي تهدد سلامة المواطن المصري، إضافة إلى تلوث البيئة وإهدار المال العام، وأن هذه المخلفات من الممكن الاستفادة منها مرة أخرى إذا تم استغلالها وإعادة تدويرها عن طريق المصانع المختصة لذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب الإحاطة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، لعمل اللازم ومعرفة أسباب هذا الإهمال الجسيم.

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