وفاة العضو المنتدب للبنك المركزي في حادث بسبب سقوط الأمطار

لقي محمد فؤاد النادى، العضو المنتدب للبنك المركزي، مصرعه، قبل قليل، إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، بسبب الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة .





وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة.





وبالانتقال والفحص، تبين وصول "محمد فؤاد النادى"، العضو المنتدب للبنك المركزى "جثة هامدة" إلى المستشفى العام، إثر انقلاب سيارته الملاكى عند الكيلو ٨٥ بالطريق الصحراوى "الإسكندرية / القاهرة".



