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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 مارس 2019

الخميس 14/مارس/2019 - 02:22 ص
حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 14 مارس ٢٠١٩
هاجر هانئ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".

وحول هذا الأمر، كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس، 14 مارس 2019، على النحو التالي:

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك جاذبية وتدير الأحاديث واللقاءات بنجاح.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وعاطفيا: لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
ماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر في برجك يجعلك واثقا ومتحمسا وقادرا على الإقناع.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع داعم ويمدك ذلك بالسحر والتألق والجاذبية.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.
صحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بصحتك وسلامتك وبألا تفقد تركيزك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.
مهنيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في محيطك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عائليا واجتماعيا: الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك نضجا عاطفيا وتمدك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا: الشمس ونبتون في منزل العمل يمنحانك كل الطاقة والحماس وتجمعك بالبعض حوارات إيجابية.
ماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم نفقاتك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
صحيا ومهنيا: القمر والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يمنحك قدرة على الإنجاز ويساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور

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