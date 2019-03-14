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محافظات

خطة لرصف الطرق بالعريش عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

الخميس 14/مارس/2019 - 08:33 ص
خطة لرصف الطرق بالعريش
خطة لرصف الطرق بالعريش
احمد صالح
قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة العريش، إنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات بنية تحتية للمياه والصرف الصحي والغاز بشوارع العريش ومنها شارع البحر، بتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وأضاف "المعداوي" أنه بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات الحيوية سيتم تنفيذ خطة رصف الشوارع وإعادة صيانة هيكلة حدائق المنتزه والكورنيش وإنشاء مراحيض عامة ومناطق خضراء.

ولفت إلى أن هناك مخططاً سياحياً رائعاً لمدينة العريش وبالأخص بمنطقة الساحل، ولكن التأجيل بسبب الإنشاءات والبنية التحتية التي تنفذ بشوارع المدينة»، مشيراً  إلى أن شاطئ العريش من أجمل الشواطئ على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم وضع خطة زمنية خاصة بتطوير وتجميل مدينة العريش تتضمن تطوير مجموعة من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة وكذلك كورنيش العريش، والذي شهد في وقت سابق عمليات تكسير وتهدم في البنية الأساسية له، خلال فترة توقف الإنشاءات وعمليات التجميل بالمدينة.

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