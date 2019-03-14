خطة لرصف الطرق بالعريش عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة العريش، إنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات بنية تحتية للمياه والصرف الصحي والغاز بشوارع العريش ومنها شارع البحر، بتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأضاف "المعداوي" أنه بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات الحيوية سيتم تنفيذ خطة رصف الشوارع وإعادة صيانة هيكلة حدائق المنتزه والكورنيش وإنشاء مراحيض عامة ومناطق خضراء.





ولفت إلى أن هناك مخططاً سياحياً رائعاً لمدينة العريش وبالأخص بمنطقة الساحل، ولكن التأجيل بسبب الإنشاءات والبنية التحتية التي تنفذ بشوارع المدينة»، مشيراً إلى أن شاطئ العريش من أجمل الشواطئ على مستوى الجمهورية.



