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رياضة

شاهد.. آخر استعدادات المنتخب الأوليمبي لمعسكر إسبانيا

الخميس 14/مارس/2019 - 12:59 م
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن آخر استعدادات المنتخب لـ معسكر إسبانيا يوم 17 مارس الحالي، لخوض وديتين أمام منتخبي أمريكا وهولندا، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا للشباب 2019 والمؤهلة إلى أولمبياد «طوكيو 2020». 

وأكد "غريب" في تصريحات اذاعية صباح اليوم، أن رمضان صبحي نجم الأهلي سينضم للمنتخب مؤكدا أنه اتفق مع اللاعب على هذا الأمر لما يقدمه من أداء جيد مع المارد الأحمر بالإضافة أنه كابتن المنتخب.

اما عن لاعبي الزمالك وإمكانية إرجاء انضمامهم عقب مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم 20 مارس المقبل فأكد أن كرم كردي عضو اتحاد الكرة تحدث معه بشأن هذا الامر وأكد لهم ان لاعبي الزمالك سينضمون للمنتخب ولن يشاركوا أمام المقاولون،  مشددا ان في حال انضمامهم عقب المباراة لن يتمكنوا من المشاركة أمام أمريكا.

وأضاف انه سيتواصل مع مجلس إدارة الزمالك لحسم الأمر بهذا الشأن.

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