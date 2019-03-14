المدير الفني للمنتخب الوطني يوافق على طلب لاعبي الزمالك

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر مغلق يوم 17 من الشهر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض مباراة النيجر 23 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا ثم مواجهة نيجيريا وديًا يوم 26 من الشهر ذاته.



ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري، على أن ينضم لاعبي الزمالك عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز، وذلك بعد طلب لاعبي الزمالك الدوليين خوض مباراة ذئاب الجبل.



وكانت مباراة الزمالك والمقاولون العرب تم تأجيلها من يوم 14 مارس ليوم 20 مارس وذلك لارتباط الزمالك بمواجهة مهمة يوم 17 من الشهر ذاته أمام نصر حسين داي في الجزائر ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.