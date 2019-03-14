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رياضة

تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة دينامو كييف في الدوري الأوروبي

الخميس 14/مارس/2019 - 07:16 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزي، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه دينامو كييف الأوكرانى، والمقرر إقامتها فى الثامنة إلا خمس دقائق، على الاستاد الأولمبي في "كييف"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي" يوروبا ليج".

وجاء تشكيل تشيلسى ضد دينامو كييف، كالآتي:
كيبا، الونسو، روديجير، كريستينسن، زاباكوستا، لوفتس تشيك ، كانتي ، كوفاسيتش، هودسون أودوى، جيرو، ويليان.

يذكر أن تشيلسى حسم مواجهة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بـ"ستامفورد بريدج"، ضد دينامو كييف، بثلاثة أهداف دون مقابل.

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