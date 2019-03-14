برشلونة يحدد مدة غياب الفرنسي ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال مباراة الفريق ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، التي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح البارسا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتعرض ديمبلي لكسر عضلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر، وتقرر غياب اللاعب عن المباريات والملاعب لمدة 3 أو 4 أسابيع.



وكان ديميلي، سجل الهدف الخامس للبارسا بالأمس، بعد دخوله كبديل للبرازيلي فيليب كوتينهو في الشوط الثاني من المباراة.



وسوف يغيب اللاعب الفرنسي عن 5 مباريات لبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني.