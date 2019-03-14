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أخبار البلد

وزيرة السياحة ترحب بفرقة الروك الشهيرة ريد هوت تشيلي بيبرز

الخميس 14/مارس/2019 - 10:19 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
محمد الاسكندرانى
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بفرقة الروك الأمريكية الشهيرة ريد هوت تشيلي بيبرز، وحفلتها في سفح الأهرامات.

وكتبت "المشاط" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "نرحب بفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز في أهراماتنا وأبو الهول".

وأضافت أن: "الحفلة ستكون في بث مباشر"، داعية الجميع على تداول البث المباشر للحفلة حول العالم، قائلة إن: "نشر البث المباشر لمتابعي ومعجبي الفريق الأمريكي حول العالم، هو دعوة للجميع ليكون جزءا من التاريخ المصري، وجزءا من الحاضر والمستقبل".

يذكر أن فريق الروك الأمريكي الشهير ريد هوت تشيلي بيبرز يطلق حفلته مساء غد الجمعة.


وزيرة السياحة ترحب بفرقة الروك الشهيرة ريد هوت تشيلي بيبرز

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