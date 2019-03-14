أسباب غير متوقعة للصلع عند النساء.. تعرف علي طرق الوقاية والعلاج

الصلع مرض لا يصاب به الرجال فقط قد تصاب به العديد من السيدات، وذكر Médecine Esthétique Douera اسباب ظهور الصلع عند النساء منها:



-اضطرابات الغدة الدرقية : فنقصان أو زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية يؤدي لفقدان الشعر لدى النساء .



–متلازمة تكيس المبايض المتعددة : تؤدي لحدوث إضطرابات هرمونية تؤدي لفقدان الشعر .



-داء الثعلبة .



-سعفة فروة الرأس : وهي عبارة عن فطريات تنمو في فروة الرأس ، وتتميز بوجود حكة ، بقع صلعاء مستديرة ، وظهور قشور بيضاء ، ويتم العلاج عن طريق إستخدام الأدوية المضادة للفطريات.



-التوتر العصبي المصاحب لفترة الحمل ، والولادة .



-حبوب منع الحمل ، قد تؤدي للإصابة بالصلع لدى بعض النساء .



-اتباع نظام غذائي قاسي لفقدان الوزن .



-تسريحات الشعر القاسية قد تؤدي لفقدان الشعر .



-العلاج الكيماوي المستخدم لعلاج السرطان .



- الوقاية :

1.تجنب استخدام الماء الساخن لغسيل الشعر وتمشيط الشعر بلطف وتجنب تمشيطه وهو مبلل.

2.تجنب استخدام الجل المثبت للشعر والصبغات وتجنب الاستخدام المفرط للسيشوار.

3.تجنب التوتر والإجهاد.

4.تناول المعادن والفيتامينات.

5.شرب الماء بكثرة و ممارسة الرياضة.

- ملاحظة:

تصاب بعض النساء بالصلع الأندروجيني بسبب ارتفاع مستوى هرمون الأندروجين وهي حالة وراثية وتعاني المريضة من حب الشباب وغزارة في شعر الوجه والجسم وعدم انتظام في الدورة الشهرية





اما عن طرق العلاج العلاج بالأدوية الموضعية





. المينوكسيديل



. الفيناستريد

. الفاستر هير



• علاج الصلع بزراعة الشعر:

. زراعة ألياف الشعر الصناعية

. زراعة الشعر بطريقة الاقتطاف

.علاج الصلع الوراثى والمبكر بتقنية الميكرونديل

. علاج الصلع الوراثى والبمكر بتقنية الميزوثيرابي

