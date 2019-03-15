3 ملايين مستخدم جديد لتليجرام في 24 ساعة بسبب أزمة فيسبوك

أعلن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق التراسل الفوري تليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أمس الخميس، عن الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين المسجلين، عبر حسابه الخاص على التطبيق، متفاخرا بالخصوصية التي يتمتع بها تطبيق التراسل البديل الشهير.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"،استقبل تليجرام ما يقرب من 3 ملايين مستخدم جديد في قاعدة مستخدميه البالغ عددها 200 مليون، وذلك في يوم واحد فقط، بعد توقف كل من "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب "عن العمل.



وأوضحت أن السبب وراء اندفاع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نحو تحميل التطبيق واستخدامه من الممكن أن يكون نتيجة لانقطاع عمل فيسبوك وإنستجرام وواتسآب، المملوكة جميعا لشركة فيسبوك، يوم الأربعاء 13 مارس.



