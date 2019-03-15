رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم في نيوزيلندا يميني إرهابي متطرف

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إعلانه أن منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إرهابي متطرف يميني وعنيف.





وألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.





وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنجتون: "إنه تم احتجاز أربعة أشخاص ثلاثة رجال وامرأة".





وأضاف:"تلقينا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".



