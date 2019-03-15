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أخبار العالم

رئيس وزراء أستراليا: منفذ الهجوم في نيوزيلندا يميني إرهابي متطرف

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:37 ص
رئيس الوزراء الأسترالي
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إعلانه أن منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إرهابي متطرف يميني وعنيف.

وألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش للصحفيين في ولنجتون: "إنه تم احتجاز أربعة أشخاص ثلاثة رجال وامرأة".

وأضاف:"تلقينا بضعة بلاغات بوجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات وتمكنا من إبطال مفعولها".

ونوهت وسائل إعلام نيوزلندية إلى أن عدد القتلى يتراوح بين تسعة و27 شخصا.

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