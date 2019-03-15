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اقتصاد

الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:36 م
الخام الأمريكي
الخام الأمريكي
رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وقفز الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

بيد أن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يبدأ قريبا ويحد من الطلب على الخام كبحت ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 58.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 67.43 دولار للبرميل. ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في 2019، والذي بلغ 68.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.

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