ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي/ مصور/ ايهاب أشرف
سجل منذ قليل، الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، في كشوف الجمعية العمومية، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.

ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور 25% من عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8700، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت في تمام الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور
ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور

ترشيحاتنا

الإسكان: 4 مشروعات كبرى لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية

بعد قصف 100 هدف فى غزة.. إصابة 4 فلسطينيين بجراح وحروق.. صور

بريطانيا تقدم التعازي فى ضحايا الهجوم على مسجدين بـ نيوزيلندا

تحطم طائرة إسرائيلية قرب القدس

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

شاهد عيان على حادث مسجد نيوزيلندا: مسلح فتح النار من سلاح ضخم لقتل كل الموجودين

شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

اتحاد الكرة يتجاهل لاعبا مصريا شهيرا في منتخب فرنسا

بعد قيادة طهطا للفوز الرابع.. كواليس التعاقد مع الساحر ورفض نجم الزمالك المهمة

قاتلة أولادها الثلاثة في المرج بلا رحمة تدلي باعترافات عن الجريمة.. فيديو

عزاء نبيل زكي في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.. اليوم

الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

فيديو

حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست
اقتصادي: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا فى أعلى نسبة استثمارات.. فيديو
نيوزيلندا: العثور على متفجرات بحوزة المتهمين بالهجوم الإرهابي على المسجدين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟