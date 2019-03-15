ضياء رشوان يسجل في عمومية الصحفيين استعدادا للتجديد النصفي..صور

سجل منذ قليل، الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، في كشوف الجمعية العمومية، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.





ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور 25% من عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8700، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.





وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.



