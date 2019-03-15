حادث نيوزيلندا الإرهابي .. سفارة نيوزيلندا بالقاهرة: المسلمون جزء أساسي من مجتمعنا

نعت سفارة نيوزيلندا في القاهرة، صباح اليوم الجمعة، 40 مسلما استشهدوا جراء هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة «كرايست تشيرش» بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة.



وفي بيان لها، قالت السفارة النيوزيلندية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «إنه من مصدر حزننا العميق معرفة أن 40 شخصا فقدوا حياتهم اليوم جراء عمل إرهابي في اثنين من مساجد كرايستن، وأيضا إصابة 20 شخصا بشكل خطير وهم متواجدون في مستشفى كرايست».



وأضافت: «نيوزيلندا تنعى بحزن ضحايا هذا الهجوم الارهابي على فئة أساسية من قوام المجتمع النيوزيلندي، فالمسلمون جزء أساسي في بلادنا»، مؤكدة رفض الأفكار المتطرفة التي تحض على الكراهية وقتل الآخرين بالقول: «هؤلاء الناس لديهم وجهات نظر متطرفة وليس لديهم مكان في نيوزيلندا -الإرهابيون- نحن نرفض تماما الأيديولوجية الخاصة بهم».



من جانبها قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إنه من المعتقد أن 40 شخصا فقدوا أرواحهم وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش، واصفة الحادث بـ«العمل الإرهابي»، منوهة إلى أن هناك دلائل على وجود مخططات إرهابية أخرى.