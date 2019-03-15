ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط مصنع تعبئة خل داخل مزرعة دواجن بالشرقية

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:01 م
فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن
محمد الطحاوي
أكدت "فايزة عبد الرحمن"، مدير مديرية تموين الشرقية: أنه تم التكليف بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بشن الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمخابز وبقالى التموين وكافة الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المعروضة أمام المواطنين والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والبقالين التموينيين والمخابز البلدية ومستودعات البوتجازوالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.

وأشارت "عبد الرحمن" إلى أنه قامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تفتيشية مفاجئة على المصانع الموجودة بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (221 ) ضد "ا ف ا" صاحب مصنع تعبئة خل داخل مزرعة دواجن يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 605 كرتونة خل بكل كرتونه 12 زجاجة و 500 زجاجة فارغة لتعبئة الخل بأنواعه و عدد 2 برميل خل مركز بكل برميل 60 كيلو جرام غير مدون عليه أى بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو صلاحيته و300 كرتونة فارغة لتعبئة زجاجات الخل و5000 استيكر لأصناف خل متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ترشيحاتنا

قاتلة أولادها الثلاثة في المرج بلا رحمة تدلي باعترافات عن الجريمة.. فيديو

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

مهاجمة مسجد آخر في نيوزيلندا ومقتل 6 أشخاص حتى الآن

شرطة نيوزيلندا تعتقل أربعة بعد إطلاق رصاص في مسجدين

صعقوها بالكهرباء عارية.. حبس المتهمين بقتل قاصر إمبابة وإلقاء جثتها أسفل كوبري الساحل

بعد قصف 100 هدف فى غزة.. إصابة 4 فلسطينيين بجراح وحروق.. صور

الدولار يتجه إلى أكبر هبوط في 3 أشهر

لاسارتى يحذرلاعبي الأهلى من الأمين حامية بمباراة الساورة الجزائرى

شاهد.. لحظة القبض على أحد منفذي هجوم المسجدين بنيوزيلندا

عضة كلب.. حكايات مرعبة لنهش وعقر الأطفال.. صرخات ودماء على الملابس +18

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

بلومبرج: مصر تدشن عودتها لتصدير الغاز بأضخم شحنة منذ 5 سنوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

منتجاته تباع في فرنسا وأمريكا.. شادي عليان شاب مصري يصل العالمية بتصميم إكسسوارات حريمي

وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

فيديو

حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست
اقتصادي: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا فى أعلى نسبة استثمارات.. فيديو
نيوزيلندا: العثور على متفجرات بحوزة المتهمين بالهجوم الإرهابي على المسجدين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟