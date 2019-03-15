ضبط مصنع تعبئة خل داخل مزرعة دواجن بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن"، مدير مديرية تموين الشرقية : أنه تم التكليف بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بشن الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمخابز وبقالى التموين وكافة الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المعروضة أمام المواطنين والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأضافت وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والبقالين التموينيين والمخابز البلدية ومستودعات البوتجازوالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.



