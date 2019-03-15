ضبط مصنع تعبئة خل داخل مزرعة دواجن بالشرقية

أكدت "فايزة عبد الرحمن"، مدير مديرية تموين الشرقية: أنه تم التكليف بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بشن الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمخابز وبقالى التموين وكافة الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المعروضة أمام المواطنين والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضافت وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والبقالين التموينيين والمخابز البلدية ومستودعات البوتجازوالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
وأشارت "عبد الرحمن" إلى أنه قامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تفتيشية مفاجئة على المصانع الموجودة بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (221 ) ضد "ا ف ا" صاحب مصنع تعبئة خل داخل مزرعة دواجن يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 605 كرتونة خل بكل كرتونه 12 زجاجة و 500 زجاجة فارغة لتعبئة الخل بأنواعه و عدد 2 برميل خل مركز بكل برميل 60 كيلو جرام غير مدون عليه أى بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو صلاحيته و300 كرتونة فارغة لتعبئة زجاجات الخل و5000 استيكر لأصناف خل متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.