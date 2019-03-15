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أخبار العالم

سفارة أمريكا بموسكو: لم نتسلم من روسيا أي أدلة على تورط ويلان في التجسس

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:34 م
المواطن الأمريكي
المواطن الأمريكي بول ويلان
أ ش أ
أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا أن الولايات المتحدة لم تتسلم بعد أي أدلة من روسيا على تورط المواطن الأمريكي بول ويلان في تهمة التجسس.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن السفارة الأمريكية في موسكو قولها، في بيان اليوم الجمعة، إنه بعد فترة وجيزة من اعتقال ويلان في موسكو، قال المسئولون الروس إنه تم احتجازه متلبسًا بالتجسس، مضيفة "لقد مر أكثر من شهرين، ولكن لم يتم تقديم أي دليل على تورط ويلان في التجسس".

وكانت محكمة بموسكو رفضت في وقت سابق إخلاء سبيل ويلان - الذي يحمل أربع جنسيات هي الأمريكية والبريطانية والإيرلندية والكندية - معتبرة اتهام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي له بالتجسس اتهاما قانونيا، ورفضت الاستئناف.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن في نهاية العام الماضي عن احتجاز بول ويلان، في موسكو، خلال قيام الجهاز بعملية لمكافحة التجسس. ويواجه ويلان تهمة تتراوح عقوبتها بالحبس بين 10 و20 عامًا، لكنه لم يعترف بتهمته حتى الآن.

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