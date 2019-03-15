رئيس المفوضية الأوروبية يعرب عن حزنه إزاء هجوم نيوزيلندا

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن حزنه العميق ، اليوم الجمعة ، إزاء حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.



وقال يونكر - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - :" إن الاتحاد الأوروبي سيقف دائما مع نيوزيلندا وضد أولئك الذين يرغبون في تدمير مجتمعاتنا وطريقة حياتنا".



وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.. وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.