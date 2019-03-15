الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لضربات الجزاء في نهاية المران المسائي اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد الأهلي في معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية من الأمس استعدادا لمواجهة بطل الجزائر .



