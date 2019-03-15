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بكري يطالب الرئيس السيسي بحل مشكلة الموظفين المؤقتين بـ الزراعة

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:19 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن صرخات الموظفين المؤقتين بمشروعات التشجير والتقاوي التابعة لوزارة الزراعة تتعالي كل يوم، فهم ينادون بحق تعيينهم الذي تأخر منذ ما يقرب الــ 20 عاما.

وأضاف بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك ما يقارب الـ 35 الف موظف مؤقت في تلك المشاريع على مستوى الجمهورية، يحق لهم التعيين تبعا لقانون رقم 19 لعام 2012، الذي يتيح لهم التعيين بعد قضاء مدة تدريب لا تزيد على 9 أشهر.

ووجه بكري النداء لوزيري الزراعة والمالية لحل تلك الأزمة، عوضا عن رسالة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لحل مشكلة هؤلاء الموظفين المؤقتين.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني تلك الأزمة، التي يعاني منها الموظفون المؤقتون منذ أكثر من 20 عاما.

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