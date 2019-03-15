جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمى الأول لأقسام الدراسات السياحية بالجامعات

ينظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان: "الملتقى العلمى الأول لأقسام الدراسات السياحية بجامعات مصر" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.



وأكد الدكتور ماجد نجم أن كلية السياحة والفنادق بالجامعة تسعى لتخريج طلاب علي قدر كاف من المعارف والمهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل السياحي على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، حتى يكون خريجو جامعة حلوان قادرين على العمل فى مختلف أقسام الشركات السياحية، وشركات الطيران، وأعمال المطارات.



وأضاف نجم أن الملتقى يهدف للارتقاء بالتعليم السياحى وبمستوى الطلاب بأقسام الدراسات السياحية من خلال اطلاعهم على آخر المستجدات في مجال السياحة، وتعريفهم بأحدث الطرق المستخدمة والتقنيات الحديثة وفقًا للتطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة السياحة.



وأشارت الدكتورة عميد كلية السياحة والفنادق إلى أن الملتقى يناقش العديد من المحاور وهي "استخدام التكنولوجيا فى التعليم السياحي باعتبارها لغة العصر الحالي وكيفية تطبيقها في المجال السياحي لتطوير خدماته ومنشآته، وريادة الأعمال وأهميتها في المجال السياحي، والهوية وطرق تعزيزها وأهمية الانتماء وكيفية نشر الوعي بهما في المجال السياحي باعتباره أكثر المجالات تعاملًا مع الجنسيات المختلفة.



ويشارك في الملتقى لفيف من أساتذة قسم الدراسات السياحية بكليات السياحة والفنادق، بالإضافة إلي مشاركة النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس منظمة السياحة الأفريقية، والدكتور حسام درويش مستشار التدريب والتسويق والتنمية البشرية بالمنظمة العربية للسياحة، والدكتور على عمر رئيس لجنة قطاع التعليم السياحى، والدكتورة منى الطبجى المشرف العام على المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور حسين أباظة المستشار الأول لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومستشار وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور حسام أنور مستشار بكلية الدفاع وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ونفين كشمير نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.