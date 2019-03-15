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عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:50 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنطقة الشرقية بالسعودية بها مهرجان فني ثقافي يمتد حتى نهاية الشهر الحالي، تحت عنوان حفلات" موسم الشرقية 2019".

وأضاف أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "المهرجان مذهل وعالمي، ويضم حفلات فنية كبيرة".

وتابع: "احتفالات المنطقة الشرقية سيكون بها حفلات للأوبرا المصرية وحفلة للمطرب تامر حسني، وأخرى للمطرب عمرو دياب".

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