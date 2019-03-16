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إلهام شاهين: مستحملش كلمة وحشة تتقال على أي فنان.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 03:45 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هاني حسين
أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها للوسط الفني، قائلة:" احب الوسط الفني، ومستحملش أي كلمة وحشة تتقال على اي فنان وبحس انهم أهلي وأسرتي الكبيرة".

وأضافت" شاهين" في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" عيد ميلادي يوم 3 يناير وبحب أجمع كل اصدقائي من الفنانين بعد رأس السنة بيومين للسهر والاحتفال".

وتابعت:" أحب المحافظة على التواصل مع الأصدقاء،وأنا قضيت عمري بأكمله في الفن وبدأت التمثيل منذ أن كان عمري 16 سنة".

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