إلهام شاهين: مستحملش كلمة وحشة تتقال على أي فنان.. فيديو

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها للوسط الفني، قائلة:" احب الوسط الفني، ومستحملش أي كلمة وحشة تتقال على اي فنان وبحس انهم أهلي وأسرتي الكبيرة".



وأضافت" شاهين" في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلة:" عيد ميلادي يوم 3 يناير وبحب أجمع كل اصدقائي من الفنانين بعد رأس السنة بيومين للسهر والاحتفال".



وتابعت:" أحب المحافظة على التواصل مع الأصدقاء،وأنا قضيت عمري بأكمله في الفن وبدأت التمثيل منذ أن كان عمري 16 سنة".

