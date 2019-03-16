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رياضة

كريم شحاتة: بعض برامج إعلام الأهلي والزمالك تدافع عنها في الحق والباطل.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 03:28 ص
كريم حسن شحاته
كريم حسن شحاته
عمرو ابوبكر
قال الكابتن كريم شحاتة، إن بعض برامج إعلام الأندية تحاول إيهام الجماهير بأنها درع النادي، والمدافعة عنه.

وأضاف «شحاتة» خلال استضافته مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لدينا إعلام منتمي في مصر، مثل قناة الأهلي، و3 ساعات للزمالك بقناة المحور، لكني أتابع قنوات الأندية العالمية»، لافتًا إلى أن هناك بعض البرامج لدى الأهلي والزمالك توهم الجماهير أنها درع النادي، وتدافع عنه في الحق والباطل.

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