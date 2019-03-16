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أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق يعترف بالتجسس لصالح الصين

السبت 16/مارس/2019 - 05:28 ص
هانسن
هانسن
أحمد قاسم
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، رون هانسن أقرّ الجمعة بالتجسّس لصالح الصين.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن هانسن اعتقل في يونيو الماضي، بينما كان في طريقه إلى مطار سياتل شمال شرق الولايات المتحدة الذي كان سيُسافر منه إلى الصين وفي حوزته وثائق دفاعية سرّية.

ويتكلّم هذا المتقاعد من الجيش الأيريكي اللغتين المندرينية والروسية بطلاقة، وقد أقرّ بأنّ عملاء في الاستخبارات الصينيّة اتّصلوا به في العام 2014، بحسب ما أوضحت الوزارة.

واعترف هانسن بأنّه زوّدهم معلومات، وبخاصة معلومات ذات طبيعة صناعيّة، في مقابل ”مئات الآلاف من الدولارات“.

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