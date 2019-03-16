سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 16 مارس 2019

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، السبت 16 مارس 2019، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.



وبلغ سعر صرف الدولار نحو 17.3486 جنيه للشراء و17.4486 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.6091 جنيه للشراء و19.7291 جنيه للبيع بانخفاض قرش.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 23.0442 جنيه للشراء و23.1700 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.2709 جنيه للشراء و17.3774 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.5398 جنيه للشراء و15.6336 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5895 جنيه للشراء و2.6049 جنيه للبيع.

