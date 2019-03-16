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تعليم

التعليم: رصدنا محاولات فاشلة لاختراق موقع اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت 16/مارس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إن ما تفعله الوزارة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بمثابة إعجاز مقارنة بالمسابقات الأخرى خلال الفترات الماضية خاصة ما يتعلق بالوقت الذى تم فيه إنجاز المسابقة.

وأوضح عمر خلال مؤتمر صحفي يعقده الان ، أنه قد تقدم للمسابقة 430 ألف سلم الملفات 149 ألف و42 متقدم، و280 ألف و950 لم يقدموا الملفات،

واشار عمر الى ان الوزارة رصدت محاولات لاختراق موقع اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين من خارج مصر وأيضا البعض حاول تسريب الأسئلة لبيعها.

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