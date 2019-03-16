سماك يضرم النيران في سيارة سائق بالخانكة بسبب الخلافات

اتهم سائق ، سماك بإضرام النار في سيارته بسبب خلافات سابقة، بينهما وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بسيارة بجوار مسجد العمدة بناحية المنايل.





انتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي يرافقه قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بالاشتراك مع الأهالي.





تبين نشوب الحريق بسيارة سوزوكي ملك وائل "سيد. م" 38 عاما سائق، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.





بسؤال مالك السيارة اتهم "تامر. أ" وشهرته "تامر السماك" 36 عاما، سماك، بكسر زجاج السيارة الأمامي وإلقاء زجاجة بداخلها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" مما أدى إلى اشتعال النيران، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.



