الاتحاد الأفريقى: نعتز بتاريخ مصر وإضافاتها للحضارة الإنسانية .. فيديو

قدم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، التهاني والتمنيات بالنجاح للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة رئاسة الاتحاد الإفريقي.



وأضاف "فقيه"، أثناء كلمته في احتفالية ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان،: «إننا معتزون بتاريخ مصر المجيد وفخورون بإضافات مصر للحضارة الإنسانية».



وأضاف: «أود أن أشيد بدور مصر وأنا في أسوان حيث يروي النيل أواصر إفريقيا في وضع الثوابت المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، فمن منا لا يتذكر أن أول قمة لمنظمة الوحدة الإفريقية قد انعقدت في القاهرة عام 1964، كما استضافت مصر بين مؤتمرات عديدة القمة التي أسست لمنظومة استباقات الأزمات التي شكلت البداية لمنظومة الأمن والسلم الإفريقيين».