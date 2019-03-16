تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بالفوز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، مضيفا:" مكنش عندنا بديل أو أختيار إلا الفوز حتى يصعد النادي الأهلي إلى ربع النهائي".



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لاعبو النادى الأهلى رجالة و أحييهم، ورأيت كرة قدم وروح البطولة وكانت اللاعيبة نازلة الملعب عشان تفوز".



وتابع:" النادي الأهلي هو الفريق البطل، وأداء مروان محسن وحسين الشحات ورمضان صبحي كان جيدا للغاية، وجون حسين الشحات كان مزيكا"، مضيفا:" رمضان صبحي معلم ورقص لاعبى الفريق الجزائري كلهم، والنادي الأهلي يستحق البطولة، وكان يستحق أن يكسب 6 - صفر".

