ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 09:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بالفوز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، مضيفا:" مكنش عندنا بديل أو أختيار إلا الفوز حتى يصعد النادي الأهلي إلى ربع النهائي".

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لاعبو النادى الأهلى رجالة و أحييهم، ورأيت كرة قدم وروح البطولة وكانت اللاعيبة نازلة الملعب عشان تفوز".

وتابع:" النادي الأهلي هو الفريق البطل، وأداء مروان محسن وحسين الشحات ورمضان صبحي كان جيدا للغاية، وجون حسين الشحات كان مزيكا"، مضيفا:" رمضان صبحي معلم ورقص لاعبى الفريق الجزائري كلهم، والنادي الأهلي يستحق البطولة، وكان يستحق أن يكسب 6 - صفر".

ترشيحاتنا

الأهلي يتأهل لدور الـ 8 بأبطال أفريقيا بالفوز بثلاثية على شبيبة الساورة.. فيديو

اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو

اهداف مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بأبطال أفريقيا

شاهد.. رأي جدة سفاح مسجد نيوزيلندا فى حفيدها بعد هجومه الارهابي

توفيق عكاشة يكشف السبب الحقيقي لغزو صدام حسين للكويت

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حادث نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

المصري يقلب الطاولة ويتقدم على سموحة بهدفين.. فيديو

سوق السيارات المستعملة..أسعار أوبل انسيجنيا بعد إلغاء الجمارك..فيديو

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار سيارة بطريق البحر الاحمر

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ الزمالك بعد فوز الاهلى على شبيبة الساورة

تفاصيل جديدة حول الطلاسم والرموز المنقوشة على سلاح مرتكب حادث نيوزيلندا

مروان محسن: شكرًا للجمهور وهدفنا الفوز باللقب الإفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

شاهد... مصطفي يونس مع براعم كرة القدم فى بني سويف

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

فيديو

احم عينيك من الكمبيوتر.. طريقة تفعيل الوضع الليلي على جوجل كروم
تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو
شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد
أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا
فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟