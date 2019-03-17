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حوادث

ضبط عجلاتى حول مسكنه ترسانة لصناعة الأسلحة بالجيزة

الأحد 17/مارس/2019 - 04:44 م
المتهم
المتهم
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى ضبط عجلاتى حول مسكنه ورشة لتصنيع الاسلحة النارية بمنطقة أطفيح.

وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة اطفيح مفادها قيام عيد س م عجلاتي، المسجل شقي خطر تحت رقم 16 فئة ب نشاط مستمر سلاح والسابق اتهامه في عدد 13 قضية سلاح بدون ترخيص، تبديد، مخدرات، بتصنيع أسلحة نارية متخذا من مسكنه ورشه وكرا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق المباحث بسرعة ضبط المذكور، وتم استهداف مسكن المتحري عنه وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه.

وبتفتيش مسكنه، عثر بداخله على 3 بنادق خرطوش مفككة، وفردين خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وعدد 3 دبشك منفصل، و4 صفائح منشار حدادي، وصاروخ حدادي، و4 أسطوانات صاروخ مختلفة الأحجام، ومبردى حدادي، ومثقاب يستخدم في خشخة الماسورة، وبنط منشار حدادي صغير الحجم، و6 ياي مختلف الاشكال والاحجام، وحربي يدوي، و5 ابرة ضرب نار، وعدد 6 طارق، ومسمار معد إبرة ضرب نار، وتتكين، وقطعة امان لبندقية محلي الصنع، وجزء هيكلي لطبنجة عيار 6.5 مم، وزجاجتين زيت لتنظيف السلاح، ومطرقة متوسطة الحجم، واسبراي اسود اللون، وشاكوش مطرقة، ومفك عادي، وكماشة كبيرة الحجم، وقطعة شنبر تستخدم في تصنيع السلاح المحلي، وقطعتين حديدية لأجناب بندقية محلي الصنع، و7 قطع ماسورة من الصلب متوسطة الحجم تستخدم في صناعة الفرد المحلي.
ضبط عجلاتى حول مسكنه ترسانة لصناعة الأسلحة بالجيزة

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