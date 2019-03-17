الهواري عميدا للثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور إبراهيم إبراهيم إبراهيم الهواري، عميدًا لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ لمدة 3 سنوات.



الدكتور إبراهيم الهواري، مواليد عام 1963، ومن أبناء قرية محلة مالك بمركز دسوق، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، عام 1986م، وحصل على درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية عام 1992م، ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية الطب البيطري جامعة طنطا 1996م.



عُين مدرسًا مساعدًا بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، عام 1993م، حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2006، وتولى الإشراف على تأسيس كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بقرار الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، ثم عميدًا مؤقتًا للكلية حتى صدور القرار الجمهوري المتقدم.

