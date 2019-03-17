ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الهواري عميدا للثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ

الأحد 17/مارس/2019 - 07:51 م
الدكتور إبراهيم إبراهيم
الدكتور إبراهيم إبراهيم إبراهيم الهواري
محمود زيدان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الدكتور إبراهيم إبراهيم إبراهيم الهواري، عميدًا لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ لمدة 3 سنوات.

الدكتور إبراهيم الهواري، مواليد عام 1963، ومن أبناء قرية محلة مالك بمركز دسوق، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، عام 1986م، وحصل على درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية عام 1992م، ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية الطب البيطري جامعة طنطا 1996م.

عُين مدرسًا مساعدًا بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، عام 1993م، حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2006، وتولى الإشراف على تأسيس كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بقرار الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، ثم عميدًا مؤقتًا للكلية حتى صدور القرار الجمهوري المتقدم.

ترشيحاتنا

الرئيس اليمني يكشف مخطط إيران لمحاصرة السعودية

السبب غريب.. فيتا كلوب يشكو سيمبا التنزاني للكاف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني..الصراع يشتعل

ياسمين الخطيب عن مواجهة الزمالك ونصر حسين داي: ليلتنا بيضا

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

طارد الإرهابي وأجبره على ترك سلاحه.. البطل المجهول في مجزرة نيوزيلندا

اندلاع حريق ضخم بكنيسة سان سولبيس في باريس.. فيديو

بوطيب يفشل فى تسجيل هدف الزمالك الأول أمام نصر حسين بعد مرور 75 دقيقة

رسميا.. تصنيع أول ماكينة صراف آلي مصرية

حقيقة خفض أسعار السيارات لطرح موديل 2020

التشكيل الرسمي.. نصر حسين داي يحشد أسلحته الهجومية لمواجهة الزمالك

24 كلمة كان يرددها رسول الله عند الكرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا ويعتدون على ضباط الشرطة.. صور

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

فيديو

بث مباشر.. الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الإفريقي
الزمالك إلى ربع نهائى الكونفيدرالية .. بتعادل سلبي مع نصر حسين داي.. فيديو
ترتيب المجموعة الرابعة بـ الكونفيدرالية .. الزمالك يتصدر وجورماهيا وصيفا
بوطيب يفشل فى تسجيل هدف الزمالك الأول أمام نصر حسين بعد مرور 75 دقيقة
"الناس لبعضها" مبادرة لفك كرب الغارمين.. ومقلد: سندافع عنهم ونساعد أسرهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟