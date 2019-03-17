ترتيب المجموعة الرابعة بـ الكونفيدرالية .. الزمالك يتصدر وجورماهيا وصيفا

ينشر صدى البلد ترتيب المجموعة الرابعة بعدما انتهت منافسات الجولة السادسة والأخيرة المثيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



تصدر فريق الزمالك المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما تعادل سلبيا مع نصر حسين داي الجزائرى فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد 5 جويلية.



فيما حل فريق جورماهيا الكيني فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط أيضا فيما حل نصر حسين داي بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط بينما تذيل فريق بيترو أتليتكو الأنجولى المجموعة برصيد 7.