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نميرة نجم: استمرار ملتقى الشباب العربي الأفريقي يحقق نتائج إيجابية

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:55 ص
السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم
حسام الحارتي
قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إن ملتقي الشباب العربي الأفريقي يساعد على تعميم الأفكار بين الشباب العربي والأفريقي، والتي تساعد على إتاحة فرص لتحقيق التنمية.

وأضاف خلال لقائه بالبث المشترك بين كل من "الحياة ، اكسترا نيوز، دي ام سي ، اون اي"، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية لملتقى شباب العالم، بالتفاعل مع الشباب العربي والأفريقي، من أهم توصيات المنتدي، موضحة أن استكمال انعقاد المنتدى بشكل دوري يساعد على ترابط الشباب، وتواجد فرض العمل دون الاعتماد على مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن تفاعل الشباب من خلال تبادل آرائهم، من خلال لقائهما في المنتدى والملتقى، يساعد بحجم كبير على تحقيق نتائج إيجابية جيدة.

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