مفيد فوزي: خايف الناس تزهق مني

قال الإعلامي مفيد فوزي مداعبا جمهوره، إنه يخشى أن يمل منه المشاهدون خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية اليوم.



وأضاف فوزي، خلال حواره لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "القاهرة اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل: "أنا مش الفنان محمود حميدة عشان أقعد وقت طويل على الهواء".



وطالب عنايت الإعلامي مفيد فوزي بالبقاء معه داخل الاستديو لسرد عدد من القصص والحكايات في حياة فوزي".

