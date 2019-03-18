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فن

روجينا تدعم أشرف زكي في انتخابات نقيب الممثلين

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:07 ص
صدى البلد
سمر سعد
دعت الفنانة روجينا، الفنانين لحضور انتخابات المهن التمثيلية على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

كما قامت بالترويج لزوجها الفنان أشرف زكي والمرشح لمنصيب نقيب الممثلين.

وقامت روجينا بنشر صورة دعائية لأشرف زكي، على صفحته على "فيس بوك" وكتبت موعدنا يوم 22 مارس.

يذكر أن انتخابات نقابة الممثلين ستقام يوم الجمعة المقبلة، في نادي نقابة المهن التمثيلية وسيتم الانتخاب على مقعد النقيب ومجلس إدارة الممثلين، ومن المقرر حضور عدد كبير من الفنانين للإدلاء بأصواتهم.

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