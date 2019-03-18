بث مباشر.. حفل تخريج 36 متدربا من أئمة ليبيا

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لحفل تخريج وتكريم 36 متدربا من أئمة ليبيا.



وتحتفل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم، بتخريج دفعة جديدة من 36 متدربًا من أئمة ووعاظ ليبيا الذين تلقوا دورتهم التدريبية خلال الفترة 2 ــ 17 من مارس 2019 بالمنظمة تحت عنوان: أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الديني، والتى حاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف.







