سكان المرج يستغيثون من الكلاب الضالة بالشوارع

أرسل القارئ أحمد عاصم المقيم بشارع مظهر أبو النجا المتفرع من شارع مؤسسة الزكاة بالمرج بمحافظة القاهرة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.



وتابع عاصم نشكو نحن الاهالى بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج من أعداد كبيرة من الكلاب الضالة بسبب وجود أكثر من جراج بالمنطقة وأصحابه يقومون بتربية هذه الكلاب الضالة بداخله الأمر الذي يبعث الخوف والفزع للأهالي وخاصة الأطفال منهم والنساء ويمنعهم من النزول إلى الشارع خوفا من العقر.



وناشد أحمد عاصم المسئولين بضرورة اتخاذ اللازم لحماية الأهالي من هذه الكلاب الضالة.



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