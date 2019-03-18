تفاصيل فيلم Suicide Squad الجديد

كشفت صحيفة " ذا مترو " البريطانية في تقرير لها ان المخرج الأمريكي جيمس جان سوف يقوم بإعادة تقديم فيلم Suicide Squad الذي أنتج 2016، وليس تكملة لأحداث الجزء الأول الذي أخرجه David Ayer.



وقالت الصحيفة البريطانية إن منتج الفيلم يرفض تسمية العمل السينمائي الجديد بـ Suicide Squad 2 لأنه ليس جزءا جديدا، لافتا ال ان "جان" سيفاجئ الجميع في الفيلم الذي يعكف على كتابة السيناريو الخاص به.



وتردد ان النجم البريطاني إدريس إلبا سيكون بديلا للنجم العالمي ويل سميث بعد اعتذاره بسبب ازدحام جدوله بتصوير أعمال فنية اخرى، فيما حقق الفيلم 746 مليون دولار أمريكي في شباك تذاكر السينما العالمية.

