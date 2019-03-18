رئيس جامعة بني سويف: تنظيم عمل المشروعات الممولة من جهات خارجية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن وضع ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم العمل بشأن المشروعات الممولة من جهات خارجية مؤكدا ضرورة رفع الوعي في النهوض بتصنيف الجامعة.



جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة مركز التطوير المهني المنعقد ظهر اليوم.



كما ناقش الاجتماع مقترح مخاطبة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزراة التعليم العالي لإنشاء حساب موحد للمشروعات الممولة من الصندوق، وإنشاء إدارة شئون مالية موحدة لكافة الوحدات والمراكز، ونقل ورش الزجاج من كلية العلوم إلى كلية عملية أخرى ، علاوة على النظر في إجراء تعديلات في مكافآت النشر الدولي بحيث تهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الباحثين بالجامعة.