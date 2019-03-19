علي جمعة يكشف عن كيفية بر الأم بعد وفاتها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي ﷺ أوصانا أن نبر الوالدين حتى بعد وفاتهما.





وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «كيف يبر الشخص أمه التي فقدها وارتحلت إلى دار الحق؟»، أنه من البر للأم وهي في دار الحق بعد موتها قد يقوم الإنسان بشراء سرير في مستشفى من المستشفيات، ويوقف هذا العمل بأجره على أمه، وقد يوقف بعض المال نفقة على سرير في مستشفى من المستشفيات التي تعالج المرضى بنية الوقف والأجر لأمه؛ فهذا من أنواع البر بالأم بعد مماتها، وكل هذا لو بحثنا عنه لوجدناه مشروعًا في المحجة البيضاء سنة النبي ﷺ.



