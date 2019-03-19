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ديني

علي جمعة يكشف عن كيفية بر الأم بعد وفاتها

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:01 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي ﷺ أوصانا أن نبر الوالدين حتى بعد وفاتهما.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «كيف يبر الشخص أمه التي فقدها وارتحلت إلى دار الحق؟»، أنه من البر للأم وهي في دار الحق بعد موتها قد يقوم الإنسان بشراء سرير في مستشفى من المستشفيات، ويوقف هذا العمل بأجره على أمه، وقد يوقف بعض المال نفقة على سرير في مستشفى من المستشفيات التي تعالج المرضى بنية الوقف والأجر لأمه؛ فهذا من أنواع البر بالأم بعد مماتها، وكل هذا لو بحثنا عنه لوجدناه مشروعًا في المحجة البيضاء سنة النبي ﷺ.

وتابع: ونجد أن النبي ﷺ بر أمه بزيارته لقبرها بعد وفاتها، وبره للسيدة خديجة وإن كانت زوجته إلا أنه علل قبل ذلك عندما سئل فقال "رزقني الله منها الولد".

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