ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الفنانة فيفى عبده تستكمل تصوير ياسمينا بعد تماثلها للشفاء

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:24 م
الفنانة فيفى عبده
الفنانة فيفى عبده
أحمد إبراهيم
تنتظر الفنانة فيفى عبده تماثلها الشفاء من أجل استكمال تصوير دورها فى مسلسل "ياسمينا" وتشارك مع الفنانين حازم سمير، وسامح الصريطي وميار الغيطي، وإنتاج عدة منتجين بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

والفنانة فيفى عبده تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها حيث تدور أحداث المسلسل حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم، ولكنه يقدم بشكل مختلف وجديد لأول مرة في الدراما المصرية.

يذكر أن الفنانة فيفى عبده تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة تسببت فى إلزامها الفراش وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

ترشيحاتنا

شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

اشتعال خط غاز بطريق العين السخنة القطامية.. فيديو وصور

مونيكا تتحدث عن عار كلينتون: الإنترنت جعل الإحساس بالفضيحة أسوأ

بيومي يشكر جروس ولاعبي الزمالك على الأداء المميز بالدوري والكونفدرالية

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في هولندا إلى 3 قتلى

شاهد .. لحظة انهيار حائط فوق 3 نساء

9 معلومات عن شريحة تابلت أولى ثانوي

الشرطة الهولندية تحذر من الاقتراب من رجل تركي بعد إطلاق النار

الملكة إليزابيث ترفض خروج ميجان وهاري من القصر

الزمالك يتخذ قرارا عاجلا بشأن كهربا

الكاف: مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم.. والسيسي يسعى لتخرج بشكل جيد

فيديوجراف | تعرف على أقصى عقوبة لمنفذ هجوم نيوزيلندا.. والسبب؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يكشف عن قميص منتخب مصر الجديد

منتخب مصر فى الجيم استعدادا لمواجهة النيجر رسميا ونيجيريا وديا.. صور

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رؤساء النواب والوزراء والمقاولون العرب يضعون حجر أساس محور وكوبرى دراو بأسوان.. صور

فيديو

مرحبا يا أخي.. آخر كلمات أول ضحايا سفاح نيوزيلندا.. الضحية المسلم حاول ردع الإرهابي عن عمله الإجرامي بالسلام.. صحيفة بريطانية: العالم يشيد بشجاعة هذا المسلم البطل وسماحة دينه ..فيديو وصور
زوجة بشار الأسد: الثقافة السورية مستهدفة منذ عقود بحروب عسكرية واقتصادية ..فيديو
الكاف: مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم.. والسيسي يسعى لتخرج بشكل جيد
رئيس الاتحاد الأفريقى: لا أحد يعلم مصر أكثر من السيسي.. فيديو
شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟