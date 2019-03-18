الفنانة فيفى عبده تستكمل تصوير ياسمينا بعد تماثلها للشفاء

تنتظر الفنانة فيفى عبده تماثلها الشفاء من أجل استكمال تصوير دورها فى مسلسل "ياسمينا" وتشارك مع الفنانين حازم سمير، وسامح الصريطي وميار الغيطي، وإنتاج عدة منتجين بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



والفنانة فيفى عبده تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها حيث تدور أحداث المسلسل حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم، ولكنه يقدم بشكل مختلف وجديد لأول مرة في الدراما المصرية.



يذكر أن الفنانة فيفى عبده تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة تسببت فى إلزامها الفراش وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

