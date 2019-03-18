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أخبار العالم

أسرة منفذ هجوم أوتريخت في هولندا تكشف ملابسات ودوافع الجريمة

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:41 م
منفذ هجوم أوتريخت
منفذ هجوم أوتريخت
حسام رضوان
اكشفت أسرة منفذ إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية لوكالة "أناضول" التركية، دوافع وملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال أفراد في الأسرة إن المسلح أطلق النار على الترام بسبب مشاكل عائلية مستهدفا أحد أقاربه، وأنه أطلق النار على أشخاص آخرين لأنهم أرادوا مساعدة قريبه.

وكانت الشرطة الهولندية قد كشفت عن هوية المشتبه به، وهو جوكمان تانيس تركي الجنسية ويبلغ من العمر 37 عاما.

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