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جم يكحلوها عموها .. الجيزة تعتذر عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:47 م
تمثال الفلاحة المصرية
تمثال الفلاحة المصرية بالحوامدية
البهى عمرو
علق اللواء علاء عمران، سكرتير محافظة الجيزة، على واقعة تشويه تمثال الفلاحة المصرية بمدخل مدينة الحوامدية، بقوله أن ما حدث محاولة خاطئة وغير متخصصة في إعادة التمثال إلى أصله، بعد طلائه ببعض الألوان الغريبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية سي بي سي، أن المحاولة كانت حسنة النية ولكن مجلس مدينة الحوامدية جه يكحلها عماها، ومحاولته لتطوير التمثال فاشلة.

وتقدم باعتذار عن التصرف الخاطئ، ووعد أنه سيقوم بالتنسيق مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وجهاز التنسيق الحضارى لإعادة التمثال إلى أصله موضحًا أن ما قام به مجلس المدينة ليس من اختصاصه.

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