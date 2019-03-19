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أخبار العالم

رابع استقالة في صفوف الحكومة الكندية على خلفية فضيحة أس أن سي - لافالان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:33 ص
رئيس الحكومة الكندية
رئيس الحكومة الكندية
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تعيين إين شوجارت، مساعد وزيرة الخارجية، في منصب كاتب المجلس الخاص وأمين مجلس الوزراء، خلفا لـ"مايكل ورنيك"، الذي أعلن أنه سيتقاعد من منصبه بعد 38 عاما من العمل في القطاع العام الفدرالي.

وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت "ورنيك" بالتحيز في قضية "أس أن سي - لافالان"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء والواقع مقرها الرئيسي في مونتريال، المُلاحَقة جنائيا في قضايا فساد.

ومنصب كاتب المجلس الخاص وأمين مجلس الوزراء هو الأعلى رتبة بين موظفي الحكومة الفدرالية.

وقال ورنيك في رسالة استقالته الموجهة لرئيس الحكومة "أحداث الأسابيع الأخيرة جعلتني أخلص بأني لن أكون قادرا على العمل ككاتب للمجلس الخاص وأمين لمجلس الوزراء خلال الحملة الانتخابية المقبلة".

ورفض "ترودو"، الإثنين، أن يوضح ما إذا كان هو قد طلب من "ورنيك" التخلي عن وظيفته.

و"ورنيك" هو رابع أعضاء الحكومة الذي يستقيل من منصبه على خلفية قضية "أس أن سي– لافالان" بعد استقالة جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الحكومة الكندية، واستقالة جودي ويلسون رايبولد، وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة، من منصبها كوزيرة لشؤون قدامى المحاربين، واستقالة رئيسة مجلس الخزينة جاين فيلبوت من الحكومة في وقت سابق هذا الشهر.

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