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فن

مي عز الدين توجه رسالة إلى أحمد السعدني عبر إنستجرم: واحشني

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:00 ص
السعدني ومي
السعدني ومي
محمد بدران
علاقة صداقة قوية تربط الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين، ودائما ما يعبران عن دعمهما الكامل وحبهما الكبير لبعضهما البعض.

نشر مي صور لها بصحبة السعدني عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: تخيلوا لما تبقي واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف اقرب صاحب ليك اكتر من شهرين لغاية دلوقتي واحشني بجد.

وشاركت مي عزالدين، أحمد السعدني بطولة مسلسل «وعد» عام 2016، وقالت إن صداقتهما منذ الطفولة، وأنه "أنتيمها".
مي عز الدين توجه رسالة إلى أحمد السعدني عبر إنستجرم: واحشني

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