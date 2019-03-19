مي عز الدين توجه رسالة إلى أحمد السعدني عبر إنستجرم: واحشني

علاقة صداقة قوية تربط الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين، ودائما ما يعبران عن دعمهما الكامل وحبهما الكبير لبعضهما البعض.



نشر مي صور لها بصحبة السعدني عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: تخيلوا لما تبقي واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف اقرب صاحب ليك اكتر من شهرين لغاية دلوقتي واحشني بجد.



وشاركت مي عزالدين، أحمد السعدني بطولة مسلسل «وعد» عام 2016، وقالت إن صداقتهما منذ الطفولة، وأنه "أنتيمها".